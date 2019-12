Priestermangel: Pfarre Gmunden-Ort wird mit der Stadtpfarre fusioniert

Der Priestermangel zwingt die katholische Kirche zur Fusionierung von Pfarren. Die ersten Pfarrgemeinden, die davon betroffen sind, liegen in Gmunden. Dort wird mit Beginn des nächsten Jahres die 234 Jahre alte Pfarre Gmunden-Ort der Stadtpfarre zugeschlagen.

Notwendig wurde die Zusammenlegung, weil der Orter Pfarrer Franz Trinkfass im Herbst 2018 die Pfarre Altmünster übernahm und kein Nachfolger zu bekommen war. Zwar startete die Pfarrgemeinde mehrere Initiativen, um Ehrenamtliche für ein Seelsorgeteam zu gewinnen. Unter anderem wurde ein Schreiben an alle Haushalte geschickt. Und tatsächlich meldeten sich auch einige Engagierte. "Doch für das Weiterführen einer eigenständigen Pfarre reichten die Ressourcen nicht aus", sagt Andrea Rockenbauer, Obfrau des Pfarrgemeinderats.

Erleichtert wird die Fusion durch den Umstand, dass "Gmunden-Ort" abseits der Pfarrgemeinde keine eigene Identität hat. Und die Fusion könnte eine weitere Veränderung mit sich bringen: Bisher war auch ein kleiner Teil Altmünsters bei der Pfarre Ort. Die dortige Bevölkerung äußert nun den Wunsch, künftig zur Pfarre Altmünster zu gehören. In Altmünster kann man sich diese Grenzbereinigung gut vorstellen.

Die Gmundner Pfarrfusion wird jedenfalls am 6. Jänner mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche gefeiert. Beide Pfarrgemeinderäte werden anwesend sein und neben Gmundens Stadtpfarrer Gerald Geyrhofer auch Alois Rockenschaub, bis dahin Pfarrprovisor in Gmunden-Ort.

Sonntagabend-Mette bleibt

In der Orter Kirche wird es weiterhin die Sonntagabend-Mette und Schulgottesdienste geben. Das Gotteshaus wird jedoch zu einer "Filialkirche" und vom Pfarramt in der Innenstadt verwaltet. Sichtbar sein wird die Fusion im Logo der Pfarrkirche Gmunden: Dieses zeigt künftig nicht nur die Stadtpfarrkirche und die Kapuzinerkirche, sondern auch die Orter Kirche ("Jesus der Auferstandene").

Stadtpfarrer Geyrhofer ist zuversichtlich: "Der Fusionsprozess war anstrengend, aber erfolgreich. Ich freue mich über das Zusammenwachsen beider Pfarren. Ich bin gerne Seelsorger für alle und freue mich über eine Vielfalt an kirchlichen Räumen."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at