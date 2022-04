Premiere für ein Kunstfestival im Schlachthof

Organisatorin ist Fleischermeister Hermann Grubers Tochter Marie.

"Uns ist wichtig, dass Künstler und Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen aufeinandertreffen", so Marie Gruber, die in Salzburg ein Lehramtsstudium in Englisch und Bildnerischer Erziehung absolviert. "Es ist nicht nur ein reines Musikfestival oder ein reines Kunstfestival, es gibt auch Tanzperformances und Literatur. Wir wollen diesen Ort neu besetzen und bespielen – ein ganzes Wochenende lang." Bei jenen, die bei der Gestaltung des Festivals involviert seien, handle es sich um Studierende aus Salzburg und Oberösterreich. "Und alle – außer meinem Papa – sind unter 30 Jahren alt", sagt Gruber. Es sei ein Festival für junge Erwachsene, sie freue sich aber über jeden, der komme, betont die Organisatorin.

Auf die Frage, was sie am Sonntagabend nach dem Ereignis rückblickend über das Festival sagen möchte, muss Marie Gruber lachen: "Dass ich die Traunkirchner nicht schockiert habe."