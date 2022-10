Prachtseen des Salzkammerguts in einem Buch

Und was für einen Bildband! "Land der Seen – Salzkammergut" ist ein liebevoll gestaltetes und mit grandiosen Aufnahmen vom Ausseerland und den Gosauseen bestücktes Werk, mit dem Feuchtner seinen guten Ruf als passionierter Fotograf in weitere Sphären heben wird.

Erhältlich ist "Land der Seen" beim Herausgeber selbst (E-Mail: rh.feuchtner@aon.at), bei Buchhandlung Poetenblau (Gmunden), Trafik Eisl, Touristikbüro Stumpner (Bad Ischl), Papierhandlung Haas (Altmünster), Trafiken Burnic und Schrempf (Ebensee) und bei Buch und Boot – Gudrun Suchanek in Altaussee.