Postbus-Shuttle Mondseeland nimmt nach einer Nachjustierung Fahrt auf

Die sieben Gemeinden des Mondseelands (Innerschwand, Mondsee, Oberhofen, Oberwang, St. Lorenz, Tiefgraben und Zell am Moos) bilden eine von drei Regionen in Oberösterreich, in denen es einen Postbus-Shuttle gibt: ein Öffi-System, das für den ländlichen Raum geschaffen wurde. Der Bus fährt ohne fixen Fahrplan innerhalb des Mondseelands und ist mit Hilfe einer App zu bestellen. Aus den eingehenden Fahrtwünschen errechnet ein Programm die optimale Route zwischen den 400 definierten Haltepunkten.