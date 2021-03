Positive Saisonbilanz im Skigebiet Gaissau-Hintersee

Skisaison und Liftbetrieb sind seit gut einer Woche eingestellt, nun zieht das auch bei Wintersportlern aus dem Salzkammergut beliebte Skigebiet Gaissau-Hintersee eine Bilanz. Das Resümee von Geschäftsführer Bernhard Eibl sieht positiv aus.

"Es gab einen enormen Zuspruch aus der Region – wir sind mit der Saison zufrieden", sagt Eibl. "Die Parkplätze waren stets gut gefüllt, auch unter der Woche. An Spitzentagen waren bis zu 3200 Skifahrer unterwegs." Eibl freut sich über den Zuspruch der Einheimischen, aber auch der vielen Auswärtigen: "Wir konnten rund 1200 Saisonkarten verkaufen. Unser Einzugsgebiet reicht über Tennengau und Flachgau bis weit nach Oberösterreich hinein. Sogar jemand aus Linz hat sich eine Saisonkarte bei uns gekauft."

Der Geschäftsführer stand während des Winters auch als Pistenbully-Fahrer im Einsatz: "Ich wurde ganz normal im Dienstrad eingeteilt. Mir reicht es nicht nur, Chef zu sein, ich will genauso anpacken." Auch der Kontakt und das persönliche Gespräch mit den Gästen liege ihm sehr am Herzen, so Eibl. "Ich finde es wichtig, als Chef ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Besucher zu haben."

Das Skigebiet befindet sich nach turbulenteren Zeiten – die Salzkammergut-Nachrichten berichteten – dank des erfolgreichen Winters wieder im Aufwind. Eibl: "Wir geben weiterhin unser Bestes, um ein langfristiges Angebot in der Region Gaissau-Hintersee schaffen zu können."