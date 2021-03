Positive Bilanz über erstes Jahr als Profispielerin

Sie habe "viele gute Menschen kennengelernt", betont die 25-Jährige. In der nahen Zukunft liege ihr Fokus voll auf der 3x3-Olympia-Qualifikation, die Ende Mai in Graz in Szene geht und an der auch der Gmundner Matthias Linortner als Mitglied des Männerteams teilnimmt.

Die Saison sei vor allem wegen Corona "ein bissl chaotisch" gewesen, so Sagerer im Rückblick. Bei CD Zamarat in Spanien habe es einfach nicht gepasst. Bei Energa Torun in Polen schlug Sagerer voll ein. Sie absolvierte 13 Spiele ab Ende November und trug maßgeblich zu fünf Siegen bei. (gs)