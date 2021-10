Polnische Bande stahl 256 Getränkekisten und versteckte sie in Maisfeldern

Einbruchsdiebstähle und Diebstähle in Lebensmittelgeschäfte haben sich zuletzt gehäuft. Die Ermittlungen der Polizei Altmünster führten nun zu einer polnischen Bande, die es auf leere Getränkekisten abgesehen hatte. Die Diebe sollen mindestens 256 leere Kisten gestohlen und sie in umliegenden Maisfeldern versteckt haben, um die Beute dann in kleinen Tranchen in Lebensmittelgeschäften einzutauschen.

Am Mittwoch vergangener Woche wurden zwei Verdächtige und ein weiterer Mittäter auf frischer Tat ertappt. Bei der Festnahme durch Beamte des Landeskriminalamtes und Polizisten aus Altmünster wurde ein Teil des Diebesgutes sichergestellt. "Die Beschuldigten waren bei der Vernehmung umfassend geständig", teilte die Polizei am Montag mit. Bei weiteren Ermittlungen seien noch mehr Ladendiebstähle nachgewiesen worden. Die zwei Hauptverdächtigen werden in die Justizanstalt Wels überstellt.