Polizisten verletzt: Party endete mit Festnahme

Ein 30-Jähriger hatte in seiner Wohnung so laut gefeiert, dass Nachbarn wegen des Lärms die Polizei alarmierten. Als die Beamten gegen 00:40 Uhr eintrafen und den Gastgeber nach längerem Zureden dazu bewegen konnten, die Türe zu öffnen, ging dieser während der Aufnahme der Personendaten unerwartet auf einen der Polizisten los. Eine weitere Polizeistreife rückte zur Verstärkung an, konnte den rabiaten 30-Jährigen allerdings nur kurzzeitig beruhigen.

Der junge Mann attackierte die Beamten abermals, diesmal so heftig, dass zwei von ihnen verletzt wurden. Ein Polizist musste im Klinikum behandelt werden. Der 30-Jährige wurde festgenommen. Sowohl das Dienstfahrzeug als auch die Verwahrungszelle der Dienststelle verwüstete und beschmutzte er. Einen Alkohol- und einen Suchtmitteltest verweigerte der Festgenommene. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Wels mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.