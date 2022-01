Polizisten nahmen aggressiven 77-jährigen Musikanten fest

Gegen 19.30 Uhr wurden zwei Polizisten im Bezirk Gmunden auf einen Musikanten aufmerksam, der in der Innenstadt mit seinem Flügelhorn spielte. Vor dem Eintreffen der Beamten legte der Mann sein Instrument auf seinem Auto ab. Die Frage, warum er musiziere und ob er eine Erlaubnis habe, quittierte der 77-jährige Mann aus dem Bezirk Gmunden sofort und völlig unerwartet mit Beschimpfungen, so steht es in der Presseaussendung.

Dann drehte er sich schnell in Richtung seines Autos und schlug dabei einem der Beamten mit der Fahnenstange einer Österreichfahne, die er unter der Kleidung im Nacken stecken hatte, in das Gesicht. Die Aufforderungen der beiden Polizisten, das aggressive Verhalten einzustellen und sich auszuweisen, missachtete der Mann, stattdessen ging er mit Fußtritten auf die Beamten los.

Den beiden Polizisten gelang es schließlich den aggressiven Mann festzunehmen und auf die Polizeiinspektion zu bringen. Dabei trat der Festgenommene weiterhin gegen jeden Beamten, der ihm vor die Füße kam. Schließlich beruhigte er sich und konnte einvernommen werden. Er zeigte sich zum Sachverhalt nicht geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann an die Staatsanwaltschaft angezeigt.