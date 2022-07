Polizist rettete verletzten Hund "Baloo"

Ein 41-Jähriger und seine Lebensgefährtin unternahmen mit dem Labrador Mischlingshund eine Wanderung vom Vorderen Gosausee zum Hinteren Gosausee. Am Rückweg über die Forststraße verletzte sich der ca. 30 Kilogramm schwere Hund an der Pfote so schwer, dass er nicht mehr weitergehen konnte, berichtete die Polizei. Wie die Verletzung zustande kam, konnte die Polizei nicht angeben. Da das Auto der Familie noch etwa eine Gehstunde entfernt war und das Paar den Hund über diese Distanz nicht tragen konnte, rief es die Polizei Bad Goisern zu Hilfe.

Ein Alpinpolizist fuhr daraufhin über die Forststraße zum Unfallort und brachte den verletzten Hund und dessen Frauchen und Herrchen zu ihrem Auto. Baloo wurde anschließend zum Tierarzt gebracht.