Polizist ist neuer Bürgermeister von Redlham

Bei einer Mandatsverteilung von 12 ÖVP, 2 FPÖ und 5 SPÖ erhielt Kaiß in der geheimen Wahl 14 Stimmen, fünf Mandatare stimmten gegen ihn.

"Natürlich hätte es mich gefreut, wenn ich die Einigkeit aller Parteien gespürt hätte", sagt Kaiß. "So ist der Start in das Bürgermeisteramt etwas holpriger. Nichtsdestotrotz werde ich ein Bürgermeister sein, der die Anliegen der Bürger im Rahmen meiner Möglichkeiten unbürokratisch, schnell und direkt erledigt. Deshalb möchte ich den Sprechtag jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr beibehalten, da man in einem Gespräch vieles umgehend klären kann." Aus seiner beruflichen Erfahrung als Polizist wisse er, dass mangelnde Kommunikation und Information zu Unzufriedenheit und Konflikten führen könnten, so Kaiß, der sich auf seine neuen Aufgaben sehr freut.

