Polizeipferd Vulkan verbringt seinen Ruhestand auf dem Gut Aiderbichl

Nach über 17 Jahren im aktiven Polizeidienst ist es für "Vulkan" an der Zeit für etwas mehr Gemütlichkeit. Der Wallach war in Oberbayern Polizeipferd und darf seinen verdienten Ruhestand am Gut Aiderbichl verbringen.

"Wir geben unseren Vulkan schweren Herzens, aber mit einem guten Gefühl nach Gut Aiderbichl", sagt Polizei-Hauptkommissar Robert Staber. "Unser Vulkan ist eines der zuverlässigsten und erfahrensten Einsatzpferde gewesen, das wir seit 2003 im Einsatz in Rosenheim gehabt haben." Eingesetzt wurde das Pferd bei Fußballspielen oder beim G7-Gipfel in Garmisch.

"Ich bin gemeinsam mit Vulkan in Rente gegangen", nimmt Hauptkommissar Uwe Meixner Abschied von seinem Pferd. "Ich habe das Pferd die letzten fünf Jahre geritten und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihn die Rente genießen lassen." Oberbayern-Süd-Polizeipräsident Robert Kopp erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass unser Vulkan ab sofort auf Gut Aiderbichl gut untergebracht ist."