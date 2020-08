Polizeihubschrauber rettete verirrten Wanderer

Der Polizeihubschrauber stand am Donnerstagnachmittag in Ebensee (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Bei dem Versuch, vom Helmeskogel zur gut beschilderten Rieder Hütte zu gelangen, hat sich ein Wanderer im Höllengebirge verlaufen. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land war fälschlicher Weise auf dem "Kaiserweg" abgezweigt und dadurch zu Vorderen Spitzalm gekommen.

Von dort aus wollte er abermals der Beschilderung zur Rieder Hütte folgen, verlor aber den markierten Weg. Über einen unmarkierten Steig kam er zur Hinteren Spitzalm. "Dort verlor er schlussendlich komplett die Orientierung", so die Polizei. Gegen 16 Uhr setzte der Verirrte einen Notruf ab. Die Besatzung des Polizeihubschraubers brachte ihn ins Tal.

Auch am Traunstein war am Donnerstag ein Bergrettungseinsatz im Gang. Ein Wanderer, der in der Früh aufgebrochen war, war bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.

