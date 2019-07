Polizeieinsatz auf Campingplatz: Vater bedrohte 29-Jährigen mit Messer

Ein 29-Jähriger aus Steyr spielte am Sonntagabend in Weißenbach am Attersee gegen 20 Uhr mit seinen Freunden Tischtennis. Die jungen Männer waren ziemlich angetrunken. Aufgrund ihrer Alkoholisierung kam plötzlich einer der jungen Männer auf die Idee, seinen Penis aus der Badehose zu ziehen. Damit wollte er die anderen ablenken und so das Spiel gewinnen.

Ganz in der Nähe befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein 41-jähriger Türke und dessen 16-jährige Tochter. Der 41-Jährige interpretierte diese Handlung als massive sexuelle Belästigung gegenüber seiner Tochter, beschimpfte vorerst die Jugendlichen und sprang dann, nachdem sich ein Wortduell mit dem 29-jährigen ergeben hatte, plötzlich mit einem Küchenmesser auf den 29-Jährigen zu. Der Vater bedrohte den 29-Jährigen mit dem Messer und versetzte ihm einen Kopfstoß sowie einen Tritt in die Genitalien. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt.

Situation drohte zu eskalieren

Polizeibeamte wurden zum Campingplatz gerufen, weil die Situation zwischen der Gruppe von Österreichern rund um den 29-Jährigen und der Gruppe von Türken rund um den 41-Jährigen zu eskalieren drohte. Angestellte versuchten, die türkischen Gäste aufgrund des Angriffes gegen den 29-Jährigen vom Campingplatz zu verweisen. Diese weigerten sich aber vehement, das Areal zu verlassen. Die Situation konnte schließlich durch zwei Polizeistreifen und unter Beiziehung eines Diensthundes deeskaliert werden.

Der Verdächtige zeigte sich zur Körperverletzung geständig und gab an, dass diese aufgrund des Verhaltens gerechtfertigt gewesen sei. Die Drohung mit dem Messer bestritt er. Zwei Zeugen konnten jedoch bestätigen, dass der 41-Jährige mit einem Messer auf den 29-Jährigen zugestürmt war und ihn bedrohte.

Der 41-Jährige wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, der 29-Jährige wegen sexueller Belästigung und öffentlich unzüchtiger Handlungen.