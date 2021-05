Polizei zog Raser und getunte Autos aus dem Verkehr

LINZ/STEYR/GMUNDEN/VöCKLABRUCK. Bei Schwerpunktkontrollen am Wochenende nahm die Polizei gleich in mehreren Bezirken die Tuning- und Raserszene ins Visier.

In Steyr wurden 147 Fahrzeuge kontrolliert, 19 "aufgemotzte" Boliden wurden sofort technisch überprüft, bei zwei wurden wegen unerlaubten Umbauten sofort die Kennzeichen abgenommen. Wegen technischer Mängel hagelte es insgesamt 43 Anzeigen. Die Schwerpunktaktion begann am Samstag um 16 Uhr und wurde erst am Sonntag um 1 Uhr beendet. Bei 5733 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 675 Lenker werden wegen zu hohem Tempo angezeigt. Der negative Spitzenwert war ein Fahrer, der mit 96 km/h durchs Ortsgebiet raste.

Den Führerschein los

Bereits in der Nacht auf Samstag wurde im Großraum Linz kontrolliert. In Leonding war ein Lenker mit 129 km/h statt erlaubten 60 unterwegs, in Traun erwischte die Polizei einen Fahrer mit 159 km/h trotz 70er-Beschränkung. Beiden wurde der Führerschein abgenommen. Wegen verkehrstechnischer Übertretungen setzte es 241 Organmandate oder Anzeigen. Vier Alkolenker mussten ihr Auto stehen lassen.

In den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden wurden fünf Lenker wegen Alkohol und Drogen aus dem Verkehr gezogen, ein Raser wurde mit 196 km/h auf der Freilandstraße geblitzt.