Polizei warnt wieder vor Telefonbetrügern

Die Masche ist immer dieselbe: Angeblich sind in der Nachbarschaft Frauen überfallen worden, die falschen Polizisten fordern ihre Opfer auf, Schmuck und Geld vor der Wohnungstür zu deponieren.

"Niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben", warnt Lisa Grabner von der Kriminalprävention am Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck. Dubiose Telefonate sollte man am besten sofort beenden und der Polizei melden. "Diese Betrüger versuchen mit allen Mitteln und Wegen, dass sie zu Geld kommen", sagt die Polizistin. "Das kommt leider immer öfter auch bei uns vor."