Polizei warnt vor Bettlern im Raum Gmunden

Vor Bettlern, die im Bezirk Gmunden von Haus zu Haus ziehen und unter anderem Mistelzweige zum Verkauf anbieten, warnt die Polizei in einer aktuellen Aussendung. In jüngster Zeit soll es vermehrt zu Vorfällen in der Region gekommen sein. Zuletzt am Freitag, als ein Hauseigentümer in Pinsdorf eine Bettlerin erwischte, als sie versuchte, in sein unversperrtes Haus einzudringen. Ein Streife hielt ein Paar aus Rumänien, 50 und 51 Jahre alt, wenig später in der Nähe an.

Was die Polizei rät:

Gewähren Sie keinen fremden Personen Einlass in Ihr Haus oder Ihre Wohnung

Versperren Sie Ihre Haustüre

Bei verdächtigen Wahrnehmungen wählen Sie bitte unverzüglich den Polizeinotruf 133

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.