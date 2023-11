Polizei und ÖAMTC verhalfen 43 Autos zu einer korrekten Beleuchtung

Die Sichtverhältnisse werden schlechter. Umso wichtiger ist jetzt eine funktionstüchtige Beleuchtung von Fahrzeugen. Denn wer im Dunkeln oder in der Dämmerung mit nicht ausreichender Beleuchtung unterwegs ist, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. "Die Beleuchtung eines Autos erfüllt gleich mehrere wichtige Aufgaben", sagt Paul Stadlbauer, Leiter des ÖAMTC-Stützpunktes Vöcklabruck. Es gehe nicht nur darum, dass ihre Fahrer selbst etwas sehen. "Die Rücklichter sichern das Fahrzeug hinten ab, und funktionierende Blinker sind wichtig, um anderen Verkehrsteilnehmern Abbiegevorgänge zu signalisieren."

In den vergangenen Tagen zogen Polizeibeamte im Salzkammergut in einer gemeinsamen Aktion mit dem ÖAMTC Fahrzeuge mit unzureichender Beleuchtung aus dem Verkehr. Für die Lenker gab es aber eine positive Überraschung: Statt einer Abmahnung oder eines Strafzettels tauschten die ÖAMTC-Experten die defekten Lämpchen kostenlos aus. Die Autofahrer konnten nach nur wenigen Minuten ihre Fahrt mit einer voll funktionsfähigen Beleuchtung fortsetzen. Bei aufwändigen Fällen gab es einen Gutschein für einen Austausch am nächsten Tag an einem ÖAMTC-Stützpunkt.

Oberösterreichweit wurden bei der Aktion über 160 Lämpchen ausgetauscht, im Salzkammergut waren es 43.

Die Polizei zieht ein positives Resümee. "Die Aktion schafft wieder mehr Bewusstsein für das Thema Sichtbarkeit, denn die schlechten Sichtverhältnisse bei Nebel, in der Dämmerung und bei Dunkelheit erhöhen das Unfallrisiko. Wenn wir auch nur eine gefährliche Situation dadurch vermieden haben, ist die Aktion ein voller Erfolg", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.