Polizei und ÖAMTC kontrollierten gemeinsam

Funktionierende Scheinwerfer sind gerade in den dunklen Herbst- und Wintermonaten essentiell für die Verkehrssicherheit. Doch gerade Defekte bei der Lichtanlage gehören zu den häufigsten Mängeln bei Autos. Deshalb kontrollierten ÖAMTC-Techniker und Polizeibeamte in der Vorwoche an der B154 in Mondsee sowie bei einem Supermarkt in Vöcklabruck gemeinsam den Verkehr. „Doch anstelle eines Strafzettels bekamen die Autofahrer kostenlos neue Lämpchen, die wir vor Ort gleich austauschten“, sagt Herbert Meinhart, ÖAMTC-Stützpunktleiter in Mondsee.

Etwa eine Stunde lang waren die Polizisten und ÖAMTC-Techniker in der Dunkelheit im Einsatz. Bei insgesamt 19 Fahrzeugen erneuerten sie defekte Lampen. Die meisten Autolenker konnten nach nur wenigen Minuten ihre Fahrt mit einer voll funktionsfähigen Beleuchtung wieder fortsetzen.

Hermann Krenn, Bezirkspolizeikommandant von Vöcklabruck, ist mit der Schwerpunktaktion hochzufrieden: „Bei dieser Aktion stand die Prävention im Vordergrund“, sagt er.

