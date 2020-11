Polizei sucht im Salzkammergut nach Bestohlenen

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen der Polizei in Bad Ischl wird der Festgenommene verdächtigt, im Zeitraum von September bis zum 29. Oktober Einschleichdiebstähle begangen zu haben. Die Tathandlungen sollen vorwiegend in den Nachtstunden im Gemeindegebiet von Bad Ischl in den Ortsteilen Kreutern und Haiden sowie im Gemeindegebiet von Ebensee verübt worden sein.

Der 41-Jährige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wels in U-Haft. Im Zuge der angestellten Nachforschungen konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden, wobei bislang nicht alle sichergestellten Gegenstände ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden konnten.

Die Polizeiinspektion Bad Ischl bittet nun weitere Opfer, denen das Diebesgut aufgrund der Fotos bekannt ist, sich unter 059133/4103-100 zu melden.

