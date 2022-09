Polizei sucht diese Bankomatkartendiebinnen

Zuletzt wurde ein 67-Jähriger in Vöcklabruck zum Opfer: Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck vergaß seine Bankomatkarte in einem Geschäft. Die Täterinnen spähten zuvor beim Bezahlen den PIN-Code aus und nahmen die Karte mit.

Die Polizei verdächtigt zwei weibliche Personen, die mit einer ähnlichen Vorgehensweise bereits in Wels, Linz, St. Georgen im Attergau, Gmunden, Pregarten, Vorchdorf und Dornbin zugeschlagen haben dürften. Der Schaden liegt insgesamt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Täterinnen haben es vorwiegend auf ältere Personen abgesehen und sind vor allem in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag in Lebensmittelgeschäften aktiv. Meist wird das Opfer beim Eingeben des PIN-Codes beobachtet und auf dem Parkplatz in ein Gespräch verwickelt. Diese Gelegenheit nutzen die Täterinnen, um an die Bankomatkarte zu gelangen. Kurze Zeit später heben sie dann Bargeld ab.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059133/4160-100 entgegengenommen.