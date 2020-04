Einsatzkräfte retteten in Seenot geratenen Kitesurfer am Traunsee

Vor der Polizei wurden bereits die FF Rindbach, die Wasserrettung Ebensee, sowie die Rettung über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der 39-jährige Kitesurfer aus dem Bezirk Graz-Umgebung konnte schließlich gegen 12:35 Uhr unversehrt, jedoch erschöpft, von der Wasserrettung Ebensee aus dem etwa zwölf Grad kalten Wasser geborgen werden.

Laut eigenen Angaben zufolge sei sein Kiteschirm aufgrund der Windböen abgestürzt. Ein Start sei nicht mehr möglich gewesen, weshalb er seine Schwimmhilfe aktivierte und versuchte, in Richtung Ufer zu schwimmen. Aufgrund des Windes und der Strömung war dies nur erschwert möglich. Ein Zeuge am Ufer hatte die Seenot des Kitesurfers wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte an der Bergung beteiligt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.