Polizei nahm aggressiven Nachtschwärmer fest

Der 36-Jährige soll am Mittwochabend um 22.25 Uhr am Parkplatz vor einem Nachtlokal in Vöcklabruck einen 18-Jährigen bedroht und mit einem Messer in der Hand gegen die geschlossene Autoscheibe des 18-Jährigen geschlagen haben. Später konnte die Polizei den Mann in der Wohnung seiner 28-jährigen Lebensgefährtin auffinden. Die 28-Jährige verweigerte den Beamten den Eintritt und versetzte einem Polizisten einen Fußtritt. Die Frau wurde daraufhin festgenommen.

Nachdem der 36-Jährige dazu aufgefordert wurde, zur Vernehmung mitzukommen, schlug dieser mit der Faust auf einen Polizeibeamten ein. Daraufhin wurde auch er festgenommen. Um seine Festnahme zu verhindern, trat seine Lebensgefährtin nochmal einen Beamten. In weiterer Folge bedrohte der 36-Jährige einen Polizisten mit dem Umbringen. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, seine Lebensgefährtin wurde auf freiem Fuß angezeigt.

