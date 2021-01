Polizei löste Faschingsparty in Gasthaus auf

Bei der Polizei ging am Nachmittag eine anonyme Anzeige ein, dass in dem Gasthaus eine Feier stattfinden würde. Die Beamten hielten daraufhin Nachschau und trafen die Feiergesellschaft im Keller an. Die Party wurde schließlich aufgelöst und Anzeigen nach der Covid-19-Verordnung erstattet.

In Tirol hatten am Samstag 33 Leute in einem "Faschingswagen" gefeiert, ehe die Polizei eingriff. In Kärnten wurde ein Eisstockschießen aufgelöst. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.