Polizei lädt Bürger zum Gespräch und zum Kaffee

VöCKLABRUCK. "Durchs Reden kommen d’Leut z’sam" heißt es nicht nur im Volksmund, sondern auch bei der Polizei im Bezirk Vöcklabruck. Mit der Bürgerbeteiligungsinitiative "Gemeinsam.Sicher", die "Coffee with Cops" heißt, zieht die Exekutive jetzt durch den Bezirk. Dabei können Bürgerinnen und Bürger in zwangloser Atmosphäre mit den Beamten einen Kaffee trinken und plaudern – über Sicherheit, Probleme oder über ganz Alltägliches.

"Wir laden alle, die an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert sind, auf einen Kaffee ein. Im Gegenzug fordern wir nichts, wir wünschen uns lediglich ein wenig Ihrer Zeit für ein ungezwungenes Gespräch", sagt Oberstleutnant Hermann Krenn vom Bezirkskommando. Am 2. Oktober ist die Polizei in St. Georgen vor der PI, am 3. Oktober in Unterach im Zentrum, am 4. 10. in Vöcklabruck am Wochenmarkt (bei Regen in der Varena), am 5. 10. in Mondsee am Marktplatz (jeweils von 9 bis 12 Uhr) und am 6. 10. von 14 bis 17 Uhr in Frankenburg am Marktplatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.