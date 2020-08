Polizei forschte Drogendealer aus

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Gmunden soll seit 2017 gewerbsmäßig Cannabis angebaut und in den Bezirken Gmunden und Kirchdorf an zahlreiche Abnehmer verkauft zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler eine Cannabis-Indoorplantage, welche professionell mit UV-Licht und Abluftanlagen ausgestattet war. Der Beschuldigte zeigte sich großteils geständig und gibt an, sich dadurch einen Teil seines Lebensunterhaltes finanziert zu haben, berichtet die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 38-Jährige in die Justitzanstalt Wels eingeliefert.