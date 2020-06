Polizei ertappte Drogenhändler beim Reifenwechseln

Am vergangenen Freitag wurde die Polizei informiert, dass offensichtlich berauschte junge Männer mitten am Stadtplatz in Schwanenstadt die Reifen eines Autos wechseln würden. Die Beamten trafen dort einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen, beide aus Steyr, und einen 21-jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Nach einem negativem Alkomattest zur klinischen Untersuchung aufgefordert, verweigerte der 20-Jährige diese, worauf ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Die Polizisten fanden Cannabis, eine größere Menge Bargeld sowie eine offensichtlich gestohlene Bankomatkarte im Fahrzeug.

Bei den Ermittlungen konnten zahlreiche Abnehmer, vor allem aus dem Raum Steyr, ausgeforscht werden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Insgesamt habe das Trio im Großraum Steyr und Schwanenstadt mindestens 1,9 Kilogramm Cannabis, 65 Gramm Speed sowie eine unbekannte Menge verschiedenster Arzneimittel verkauft. Die drei Beschuldigten wurden angezeigt.

