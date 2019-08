Plasterer verunreinigten Zeller Ache

Die Arbeiter verfugten am Samstagnachmittag bei einem Einfamilienhaus in Mondsee Pflastersteine. Anschließend reinigten sie die Fläche mit Wasser, das in die "Wildenegg Bachrinne" und weiter in die "Zeller Ache" gelangte.

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck bemerkte das weiß eingefärbte Wasser und zeigte dies bei der Polizei an.

Das kontaminierte Wasser wurde mit einem Kanalfahrzeug abgepumpt und fachgerecht entsorgt. Die Feuerwehr Mondsee war mit einem Öl-Fahrzeug im Einsatz.

