Pkw stand auf der Westautobahn in Vollbrand

Ersten Informationen zufolge dürfte der Brand während der Fahrt in Richtung Salzburg ausgebrochen sein. Dem Lenker gelang es noch, das rauchende Fahrzeug abzustellen, die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wenig später stand der Pkw in Vollbrand.

Drei Feuerwehren aus dem Umkreis wurden alarmiert. Als sie am Einsatzort eintrafen, hatten die Flammen bereits das gesamte Fahrzeug erfasst, die dunkle Rauchsäule war schon aus einiger Entfernung zu sehen.

Der Brand war rasch gelöscht, der Pkw brannte allerdings vollständig aus. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

