Pkw-Lenkerin landete im Entwässerungskanal

Die Frau aus dem Bezirk Gmunden war gegen fünf Uhr morgens von Geschwandt kommend in Richtung B145 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam ihr Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitschiene und wurde in einen Entwässerungskanal katapultiert. Dort schlitterte der Pkw noch gut 50 Meter weiter, bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Die Frau wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit. Bild: facebook.com/FeuerwehrGmunden

Die Lenkerin wurde in dem schwer beschädigten Fahrzeug einklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Gmunden mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Abschleppdienst. Im Bereich der Unfallstelle kam es im Frühverkehr zu Behinderungen.