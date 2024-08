Pkw-Lenker (84) prallte gegen Baum: Zwei Verletzte

Ein 84-jähriger Pkw-Lenker kam am Freitagnachmittag in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Während der Pensionist glimpflicher davongekommen sein soll, erlitt der 43-jährigen Beifahrer laut dem Roten Kreuz schwere Verletzungen. Die beiden verletzten Männer wurden noch am Unfallort vom Notarzt medizinisch versorgt und in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Im Fußbereich eingeklemmt

Der 84-Jährige und sein Beifahrer waren am Weg von Vöcklamarkt nach St. Georgen. Warum der Pkw-Lenker die Kontrolle über das Auto verloren hat, ist unklar.

Die Rettung verständigte die Feuerwehren Hipping, St. Georgen und Vöcklamarkt. Als diese mit rund 50 Kameraden den Unfallort auf der Attergauer Landstraße erreichten, hatte ist der 84-Jährige aus dem stark beschädigten Auto bereits befreit worden. Der 43-jährige Beifahrer war hingegen noch im Fußbereich eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden, sagt Robert Schönberger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen, im OÖN-Gespräch.

