Pkw kollidierte mit Traunseetram

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Vorchdorf wurden um 18.40 Uhr zu dem Unfall alarmiert: Ein Auto war trotz "Stop"-Tafel an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Johann Wagnerstraße mit der Traunseetram kollidiert. Nachdem eine weitere Bahn die Unfallstelle passiert hatte, begannen die Feuerwehrleute mit der Bergung des Autowracks. Verletzte gibt es keine, heißt es in einer ersten Information.

Die Feuerwehr Vorchdorf stand bei der Bergung im Einsatz. Bild: Matthias Lauber