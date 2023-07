Pkw kollidierte in Pinsdorf mit Fahrschulauto: Drei Verletzte

Eine Fahrstunde hat für eine 19-jährige Fahrschülerin und ihren Lehrer am Montag im Krankenhaus geendet: Die junge Frau war gegen 15:50 Uhr in einem Fahrschulauto auf der L1302 im Gemeindegebiet von Pinsdorf (Bezirk Gmunden) unterwegs, als es auf Höhe der Ortschaft Innergrub zu einem Unfall kam. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin (26) dürfte die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben und über die Fahrbahnmitte geraten sein. Sie streifte das Fahrschulauto und hakte dabei derart ein, dass sich der linke Vorderreifen samt Achsaufhängung vom Fahrzeug löste.

Der Pkw der 26-Jährigen geriet ins Schleudern, rammte eine Gartenmauer und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die junge Frau dürfte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht. Die 19-jährige Fahrschülerin und ihr Lehrer (52) wurden ebenfalls so schwer verletzt, dass sie in das Spital nach Gmunden gebracht werden mussten. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei am Montagabend mit.

