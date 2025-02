Pkw kollidierte bei Bad Ischl mit Zug: "Wie durch ein Wunder" keine Verletzten

Vier Feuerwehren, Notarzt, Rotes Kreuz, Rettungshelikopter, mehrere ÖBB-Mitarbeiter und die Polizei standen am Dienstagnachmittag nach einem Unfall an einem Bahnübergang bei Bad Ischl im Einsatz. Das Einsatzstichwort "Personenrettung Verkehrsunfall Zug" ließ Schlimmes vermuten. Tatsächlich war gegen 15 Uhr an einer unbeschrankten Kreuzung im Mühlenweg ein Pkw mit einem Regionalzug kollidiert.

Lenker "geschockt aber unverletzt"

Der Aufprall war so heftig, dass der rote Renault mit Gmundner Kennzeichen in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde, wo er schwer demoliert stehen blieb. Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt. "Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer weder eingeklemmt, noch verletzt", heißt es seitens der Feuerwehr Bad Ischl. Der Mann habe das Wrack selbstständig verlassen können. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, sei er "geschockt aber unverletzt" neben dem Wagen gestanden. Auch die Fahrgäste der Regionalbahn dürften den Unfall laut ersten Meldungen unversehrt überstanden haben.

Das völlig zerstörte Auto wurde mittels Kran auf einen Abschlepper gehoben und die Unfallstelle von herumliegenden Fahrzeugteilen geräumt. Anschließend wurden die Zuggäste mit Hilfe der Feuerwehrleute zu einem Ersatzbus gebracht.

Zugstrecke gesperrt

Die Zugstrecke musste gesperrt werden – und wird es voraussichtlich noch länger bleiben. "Wegen eines Verkehrsunfalles sind zwischen Bad Ischl Bahnhof und Ebensee/Traunsee Bahnhof bis voraussichtlich 05.02.2025, 20:00 Uhr keine Fahrten möglich", teilten die ÖBB am Dienstagabend mit. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. "Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein", heißt es seitens der Bundesbahnen.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an einem unbeschrankten Bahnübergang

