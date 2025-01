Pkw im Weißenbachtal überschlagen: Feuerwehrmann rettete Lenker

Es war gegen 7 Uhr früh, als das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach mit seinem Pkw auf der Weißenbachtalstraße zur Arbeit fuhr. Plötzlich bemerkte der Mann, dass neben der Fahrbahn ein Pkw auf dem Dach liegen geblieben war. Der Lenker des Fahrzeugs war verletzt im Wrack eingeklemmt. Sofort hielt der Feuerwehrmann seinen Wagen an, alarmierte die Rettung und befreite den leicht verletzten Mann aus dem Unfallauto.

Die Feuerwehren Mitterweißenbach, Pfandl, Steinbach am Attersee und die Hauptfeuerwache Bad Ischl rückten zum Einsatzort aus. Sanitäter des Roten Kreuzes Bad Ischl versorgten den Verletzten und brachten ihn in das Salzkammergut Klinikum. Die Feuerwehrleute bargen den Mercedes, der danach von einem Abschleppunternehmen abtransportiert wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Unfallauto. Bild: FF Bad Ischl

BMW in Straßengraben gerutscht

Für die Feuerwehr Bad Ischl war es der zweite Einsatz binnen weniger Stunden. Kurz vor Mitternacht wurden die Kameraden zu einer Fahrzeugbergung gerufen. In der Engleitenstraße war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Mitglieder der Feuerwache Ahorn-Kaltenbach waren zuerst am Einsatzort, später wurde das schwere Rüstfahrzeuges der Hauptfeuerwache Bad Ischl nachalarmiert. Damit wurde der BMW wieder zurück auf die Straße gehoben.

Der Pkw wurde wieder zurück auf die Straße gehoben. Bild: FF Bad Ischl

