Pkw gegen Betonpfeiler: Lenkerin schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Salzkammergut-Bundesstraße (B145) in der Bad Ischler Ortschaft Reiterndorf. Eine Pkw-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Betonpfeiler einer über der Fahrbahn befindlichen Brücke geprallt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten der Frau sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Lenkerin des Unfallwagens erlitt bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen werden musste.

Aus dem Unfallfahrzeug drangen Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich ein. Deshalb musste der betroffene Bereich mit einem Bagger abgegraben werden. Dazu wurde ein privates Unternehmen zum Einsatzort gerufen. Ebenso wurde eine Markierung der Gasleitung, die in diesem Bereich verläuft, stark beschädigt. Die Feuerwehr Bad Ischl übernahm die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle und barg den demolierten Pkw.

Während der Dauer des Einsatzes war die B145 zur Gänze gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.