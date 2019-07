Pkw fuhr auf Motorrad auf

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung lenkte sein Motorrad am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr auf der B154 Richtung Zell am Moos. Hinter ihm war ein 38-jähriger Autolenker aus Salzburg unterwegs. Im Ortschaftsgebiet von Laiter, Gemeinde Oberhofen am Irrsee, musste der Motorradfahrer aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw abbremsen. Dies dürfte der 38-Jährige zu spät wahrgenommen haben. Er fuhr auf das Motorrad auf und der 58-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein bei dem 38-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,58 Promille.

