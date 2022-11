Pinsdorfer Unternehmen deckelt die Stromkosten seiner Mitarbeiter

Die Kosten für Strom stiegen in den letzten Monaten um rund 200 Prozent. Gerade für Personen mit geringerem Einkommen ist es eine große Herausforderung, diese Preissteigerungen noch abzudecken. Das Pinsdorfer Unternehmen M-TEC entlastet sie in den kommenden beiden Jahren. Der Wärmepumpen-Hersteller und Spezialist für Energie-Management-Lösungen übernimmt die Strommehrkosten für alle Mitarbeiter, die weniger als 3000 Euro brutto verdienen. "Das gilt auch für künftige Mitarbeiter nach dem Probemonat", sagt Geschäftsführer Peter Huemer und verspricht: "Der M-TEC-Stromkosten-Deckel wird im Voraus und unbürokratisch ausbezahlt."

"Unsere Mitarbeiter leisten viel für unsere Entwicklung", so Huemer. "Wir haben als Unternehmen auch die Verantwortung, auf Sie zu schauen. Speziell in so fordernden Zeiten."

Die Maßnahme dürfte aber auch dem Facharbeitermangel geschuldet sein. Das äußerst erfolgreiche und expansive Unternehmen erlebt in diesen Monaten einen Boom bei Wärmepumpen und geht von einer Verdoppelung der Zahl seiner Produktionsmitarbeiter aus.

Um die Berechnung so unbürokratisch wie möglich zu machen, wird mit Durchschnittswerten kalkuliert. Die Verbrauchsmenge wird auf Basis eines typischen 4-Personen-Haushalts mit ca. 2.500 KWh pro Jahr gerechnet. Bei Mehrkosten von rund 40 Cent pro KWh beträgt die Stromkosten-Bremse ca. € 1.000,- pro Jahr. Dieser Betrag wird im Voraus für das kommende Jahr ausbezahlt. Am Ende sind es rund € 85,- netto pro Monat mehr, die Mitarbeiter damit am Konto haben.