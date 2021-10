Pinsdorf: Jochen Wölger tritt nicht mehr zu Stichwahl an

FP-Kandidat Jochen Wölger veröffentlichte am Samstag eine Erklärung, wonach er sein Antreten absagt.

714 Pinsdorfer (32,12 Prozent der gültigen Stimmen) waren bei der Direktwahl am 26. September auf Wölger entfallen, für ihn persönlich zu wenig, so Wölger. SP-Kandidat Jürgen Berchtaler brachte es auf 43,7 Prozent. Wölger zeigt sich tief enttäuscht: "Das jahrelange Vertrauen der Pinsdorfer Bevölkerung in meine engagierte Politik ist verlorengegangen. Ich nehme die Entscheidung und das Votum zur Kenntnis." Durch den, wie es Wölger wörtlich nennt, "schäbigen sowie untergriffigen Postwurf" der SPÖ Pinsdorf und das ständige Anpatzen seiner Person, ihn als Lügner und Wortverdreher zu denunzieren, habe sich ein SPÖ-Niveau eingestellt, dem er nicht mehr länger als möglicher Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stehe.

Im Gemeinderat ist die FPÖ künftig mit sechs Mandaten vertreten, um fünf weniger als nach den Wahlen 2015. (gs)