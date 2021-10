Pinsdorf hat seinen Bürgermeister gewählt

Erst im dritten Durchgang des diesjährigen Wahlreigens in Oberösterreich kam endlich auch die Gemeinde Pinsdorf zu ihrem Ortsoberhaupt. Nachdem bei der Bürgermeister-Direktwahl am 26. September SP-Kandidat Jürgen Berchtaler 43,7 Prozent der Stimmen erreicht und seinen FP-Mitbewerber Jochen Wölger (31,7 Prozent) auf Platz zwei verwiesen hatte, sollte eigentlich vergangenen Sonntag die Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten vonstattengehen. Doch Wölger zog vorzeitig zurück. So kam es gestern zu einer Abstimmung, bei der es um Ja oder Nein ging – für oder gegen den einzig verbliebenen Kandidaten.

Am frühen Nachmittag waren die Wahlzettel ausgezählt, und Berchtaler kam auf 71,35 Prozent Ja-Stimmen. Er ist damit neuer Bürgermeister von Pinsdorf und Nachfolger von Dieter Helms.

"Ich bin sehr, sehr glücklich", sagt Berchtaler. "Wir haben das Beste daraus gemacht. Das Ergebnis freut mich sehr." Eines seiner größten Ziele sei, für alle Gemeindebürger da zu sein, so Berchtaler. "Egal, welche Anschauung, egal welche Partei – und ich werde in den nächsten sechs Jahren beweisen, dass das wirklich so funktionieren kann."

Der neue Bürgermeister ist 44 Jahre alt, internationaler Projektleiter bei der Firma Linsinger Maschinenbau GmbH in Laakirchen und seit drei Wochen stolzer Papa der kleinen Lina Marie. (gs)