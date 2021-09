Piloten der Seifenkisten brauchen eine Portion Mut

22 Seifenkisten-Rennfahrer werden am Sonntag beim Finale des Österreich-Cups in Vöcklamarkt an den Start gehen. Die Vöcklamarkterin Theresa Novaczek (9) kennt die knapp 500 Meter lange Strecke wie ihre Westentasche. Sie will ihren Heimvorteil nutzen und hofft auf eine Medaille.

Das Mädchen ist vor drei Jahren zum Seifenkistensport gestoßen, der sie nicht mehr loslässt. "Ein gewisses Maß an Mut braucht es schon, denn auch ohne Motor ist man schnell unterwegs", erzählt Mutter Nina Novaczek. 40 bis 45 km/h sind bei den Rennen keine Seltenheit.

Gestartet wird am Sonntag ab 10 Uhr in der Ortschaft Spielberg beim Feuerwehrhaus. Vom Start geht es gleich steil bergab, sodass die Boliden bei diesem Rennen keine Startrampe brauchen. Und dann heißt es, den Schwung mitzunehmen und möglichst wenig auf die Bremse zu steigen.

Seifenkistenfahren ist ein Sport für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sind immer wieder dabei. Gestartet wird in drei Kategorien (Rookie, Master ab elf Jahren und Elite-XL ab 13 Jahren). Nach einem Probelauf finden vier Durchgänge statt, bei denen die schnellste Zeit zählt. "Es geht oft um Zehntelsekunden", berichtet Nina Novaczek im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Informationen über diese Sportart gibt es auf der Homepage des Vereins austria-seifenkiste.at