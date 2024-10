Neos-Stadtrat Philipp Wiatschka tritt aus der Partei aus

Als die Neos im Herbst 2021 zum zweiten Mal versuchten, in den Gmundner Gemeinderat einzuziehen, war deren Spitzenkandidat längst kein Unbekannter mehr. Philipp Wiatschka, damals 36 Jahre alt, hatte sich in der Traunseestadt mit der Gründung der Nachrichtenplattform "salzi.at" und des Lokalfernsehsenders "salzi.tv" bereits Jahre zuvor einen Namen gemacht. In die Gemeindepolitik allerdings kam er als absoluter Neuling.