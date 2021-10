Pharmakonzern EVER unterstützt Notschlafstelle

Der Firma EVER Pharma mit Hauptsitz in Unterach am Attersee liegt nicht nur die Gesundheit der Menschen am Herzen, sondern auch das Wohlergehen von in Schwierigkeiten befindlichen Mitmenschen. Daher hat sich das Unternehmen entschlossen, den Neubau der Notschlafstelle in Vöcklabruck zu unterstützen. EVER Pharma, das ausgewählte soziale Projekte unterstützt, finanziert die Komplettausstattung von zehn Zimmern für Obdachlose, die damit nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch soziale Betreuung und eine Chance für einen Neustart erhalten.

EVER Pharma ist ein international tätiges Pharmaunternehmen mit weltweit mehr als 1000 Mitarbeitern. Die Produkte werden in eigenen Produktionsstätten in Österreich und Deutschland entwickelt, hergestellt und in mehr als 70 Ländern durch eigene internationale Tochtergesellschaften und strategische Partner vertrieben.