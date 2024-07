Pflugfabrik Regent: Alles kommt unter den Hammer

90 Jahre lang entwickelte, produzierte und vertrieb die Regent Pflugbabrik in Attnang-Puchheim Landtechnik her. Doch im vergangenen November musste das Traditionsunternehmen Insolvenz anmelden. Laut Management war es eine Folge der Coronakrise. Es gab Probleme in den Lieferketten und beim Personal. Die Folge war ein Produktionsrückstau und lange Auslieferungszeiten. Zuletzt waren 59 Mitarbeiter im Werk beschäftigt.

Jetzt hat der Masseverwalter die Versteigerung beauftragt. Am 13. August ab 8 Uhr können in der 40.000 Quadratmeter großen Produktionshalle rund 5000 Positionen ersteigert werden. Nicht nur die verschiedenen Pflüge, Grubber und Eggen der Marke Regent kommen dabei unter den Hammer, sondern auch die Produktionsanlagen selbst: so etwa der Schmiedeofen aus der betriebseigenen Schmiede, CNC-Bearbeitungszentren, Werkzeugmaschinen, eine Laserschneidanlage mit 70 Quadratmeter Aufstellfläche, Schweißgeräte, Lackieranlagen, Biegemaschinen, diverse Pressen und vieles mehr.

Aber auch zahlreiches für die Werkstatt zuhause - ob Schraubstöcke, Arbeitshandschuhe oder Transportkisten - findet sich in den Auktionen. Ebenso die Büroausstattung des Firmensitzes mit Möbeln, Smartphones, Zimmerpflanzen und Deko-Objekten, sowie Arbeitskleidung und T-Shirts im „Regent“-Design kommen unter den Hammer.

Die Zuschläge erfolgen am 13. August ab 8:00 Uhr, Gebote können online bereits abgegeben werden. Die Besichtigung der Exponate ist am 12. August von 12 bis 15 Uhr vor Ort am Firmenstandort möglich. Durchgeführt werden die Versteigerungen vom österreichischen Auktionshaus Aurena.

