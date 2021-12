Pflichtaufgabe ist erledigt, jetzt wartet großer Brocken

Mit 106:89 besiegten die Basket Swans am Mittwochabend in einem Nachtragsspiel der Basketball-Superliga Tabellenschlusslicht Traiskirchen. Es war ein harterkämpfter, erst spät fixierter Heimerfolg gegen ein Team, das lange auf Augenhöhe agierte. Swans-Finanzchef Harald Stelzer zeigte sich nicht gerade enthusiastisch über den Spielverlauf: "Ich bin gar nicht zufrieden, denn wir hätten diese Partie schon viel früher entscheiden können, wenn wir besser verteidigt hätten. Und dann hätten wir auch unseren jungen Spielern Einsatzzeit geben können. Auf der anderen Seite haben sich mehrere Mannschaften gegen Traiskirchen viel härter getan als wir am Mittwoch. Der Pflichtsieg ist eingefahren, die Partie ist abgehakt, jetzt heißt es nach vorne schauen."

Nach vorne blicken – das bedeutet auf den Sonntag, wo um 20 Uhr in der Volksbank-Arena Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit BC Vienna zu Gast bei den Gmundnern ist. Stelzer: "Wir haben vielleicht deswegen eine Chance, weil wir auf dem Papier keine Chance haben. Ich denke, unsere Spieler wollen sicher beweisen, dass sie mithalten können. Aber natürlich hat Vienna eine derartige Qualität in der Mannschaft, dass schon viel passieren muss und wir einen überragenden Tag haben müssen, um sie schlagen zu können."

Am Sonntag sind nach Ende des Lockdowns endlich auch wieder Fans zugelassen. Wie wird der vom Traunsee zu den Wienern abgewanderte Enis Murati von den Gmundner Anhängern empfangen? "So, wie ich unsere Fans einschätze, wird nicht die große Emotion losbrechen", glaubt Stelzer. "Mit ein paar Pfiffen wird Enis schon rechnen müssen. Aber die Mehrheit weiß, was er in der Vergangenheit für Gmunden geleistet hat. Ich denke, es wird relativ neutral ablaufen. Ich hoffe halt, dass er keinen besonderen Wurftag hat."

Das Duell wird live im TV auf Sky Sport Austria und auf ORF Sport+ übertragen.