Pflegerin knöpfte Familie in Gschwandt 2.000 Euro ab

Seine Hilfsbereitschaft ist einem Mann im Salzkammergut teuer zu stehen gekommen: Er verlor 2.000 Euro an eine rumänische Pflegekraft, die sich seit Kurzem um seine 90-jährige Mutter gekümmert hatte.

Die 31-Jährige arbeitete erst seit einer Woche als 24-Stunden-Betreuerin bei einer bettlägerigen Frau. Am Montag bat sie den Sohn der Pensionistin, der im gemeinsamen Haushalt im Gemeindegebiet von Gschwandt (Bezirk Gmunden) lebt, unter einem Vorwand um einen Gehaltsvorschuss: Angeblich brauche sie Geld, da ihre Mutter im Krankenhaus sei und es ihr sehr schlecht gehe.

Der Mann händigte der 31-Jährigen 2.000 Euro in bar aus. Die Rumänin machte sich am Nachmittag angeblich auf den Weg zur Post, um das Geld zu überweisen, kehrte aber nicht mehr zurück und war auch nicht mehr zu erreichen. Der Geschädigte erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

