Pflegeabsolventen besuchten Schule nach 50 Jahren

Vor 50 Jahren machten 20 Diplomanden ihren Abschluss in Gesundheits- und Krankenpflege an der Schule am Klinikum Vöcklabruck. Im Juli ehrte die Schule die Jubilare und lud zu einem Empfang, bei dem die "alten Hasen" der Pflege auch Einblicke in die moderne Pflegeausbildung von heute erhielten. Sie wurden von der Standortleiterin der Schule, Elke Ablinger, und der Pflegedirektorin des Salzkammergut Klinikums, Renate Nobis, empfangen. Als Überraschungsgast nahm auch Dr. Klaus Täuber, ein ehemaliger Vortragender der Diplomanden, an der Feier teil.

"Dass während der Zeit an unserer Schule Freundschaften und Beziehungen fürs Leben geschlossen wurden, machte diese Feier wieder sehr deutlich. Es war sehr bereichernd, die Geschichten von damals zu hören und gleichzeitig die moderne Pflegeausbildung von heute herzeigen zu dürfen", freut sich Standortleiterin Ablinger über die gelungene Feier mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.