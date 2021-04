Pflanze dir einen Garten voller Früchte

Saftige Äpfel, süße Himbeeren, prächtige Marillen, schwarze Johannisbeeren, energiebringende Zwetschken und viele Obstsorten mehr gehören in einen bunten Fruchtsalat. Aus dem eigenen Garten geerntet und mit den eigenen Händen gepflanzt und gepflegt, schmecken die Vitaminbomben natürlich am allerbesten.

Jetzt gibt es die Gelegenheit, das Nachpflanzen der Streuobstwiese zu planen und einen geeigneten Platz zu finden für neue Obstbäume und Heckensträucher. Denn der Naturpark Attersee-Traunsee startet wieder mit der jährlichen Obstbaum- und Wildsträuchersammelbestellaktion.

2500 Stück Obstbäume, darunter 700 Zwetschken verschiedenster Sorten, gingen in den letzten Jahren bei dieser Aktion an viele (Hobby)Gärtner und Landwirte. Sowohl Mensch als auch Tier haben mit diesem Nahrungsangebot aus artenreichen Streuobstwiesen und blütenreichen Fruchthecken einen großen Mehrwert und eine Riesenfreude.

Um für alle Nutznießer ein reichhaltiges Angebot bieten zu können, geht der Naturpark gemeinsam mit der Obstbaumsammelbestellaktion nun auch mit den Wildgehölzen und Beerensträuchern in die neue Runde. Denn auch diese Heckenpflanzen erfreuen uns mit ihrer Blüten- und Beerenpracht und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Erhöhung der Artenvielfalt in der Region des Naturparks Attersee-Traunsee. Sie bringen Farbe ins Spiel, unterteilen die Flächen in kleine Raumeinheiten und bieten unserer heimischen Tierwelt Lebensraum. Viele Vogelarten finden in den Hecken ihre Nahrung und finden darin auch Unterschlupf gegen Fressfeinde.

Jeder Interessierte, vom Hobbygärtner bis zum Landwirt, kann bei der Sammelbestellung für Obstbäume und Heckensträucher teilnehmen. Die Bestellformulare finden sie unter www.naturpark-attersee-traunsee.at oder ausgedruckt in ihrem Gemeindeamt. Bis spätestens 31. Juli 2021 können Bestellungen angenommen werden, die Ausgabe findet Ende Oktober statt.