Pfau Emmerich lebt nun am Assisi-Hof

Lange musste Pfau Waldemar am Assisi-Hof in Frankenburg auf einen Artgenossen warten. Mit Pfau Emmerich zog letzte Woche endlich sein Freund fürs Leben am Hof ein. Beide Tiere streunten durch Wohnsiedlungen, bevor sie vom Österreichischen Tierschutzverein gerettet wurden.

Pfau Emmerich streunte alleine durch eine Linzer Siedlung, sehr zum Ärger der Bewohner. "Pfaue machen Lärm und hinterlassen ihren Kot überall. In Wohnsiedlungen bleiben Terrassen und Gärten natürlich nicht verschont", erklärt Ulrike Weinberger, Hofleiterin am Assisi-Hof Frankenburg. Ein älterer Bewohner hatte Mitleid mit dem Tier und begann Emmerich anzufüttern. Mithilfe des Futters gelang es ihm, den Pfau in den Anbau seines Hauses zu locken und die Tür zu schließen. Gleichzeitig kontaktierte er die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins. "Kurze Zeit später war ich schon vor Ort und konnte Emmerich mitnehmen", berichtet Weinberger.

Der Österreichische Tierschutzverein sucht noch Paten für die beiden Tiere. Infos auf der Website tierschutzverein.at