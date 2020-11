Pettenbach gibt Wirte-Gutscheine aus

Viele Gastronomiebetriebe zählen bekanntlich zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie – speziell gegen Weihnachten hin, da viele Firmen und Vereine ihre Weihnachtsfeiern nicht wie gewohnt abhalten können. Pettenbachs Bürgermeister Leo Bimminger (VP) regte deshalb an, einen Wirte-Gutschein einzuführen. Gemeindevorstand Paul Neuburger vom Verein Wirtschaft Aktiv griff die Idee auf. Innerhalb weniger Stunden gestaltete Obmann-Stellvertreterin Dorothea Haderer einen Gutschein in Anlehnung an den bereits etablierten Pettenbacher Einkaufsgutschein.

Erhältlich sind die Einkaufsgutscheine sowie der neue Wirte-Gutschein, der seit gestern in allen Gastronomiebetrieben der Gemeinde eingelöst werden kann, in den Pettenbacher Filialen der Sparkasse und Raiffeisenbank im Wert von 10 bzw. 20 Euro. Alle alten Gutscheine, die noch im Umlauf sind, behalten ihre Gültigkeit. (gs)

